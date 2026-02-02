Javier Correa apareció en la órbita de Boca Juniors
Blanco y Negro no se sentará a negociar a menos que se realice una oferta superior a los 2,5 millones de dólares.
En medio de un complejo inicio de temporada en Colo Colo, el nombre del atacante argentino Javier Correa apareció como una de las opciones para reforzar a Boca Juniors tras una serie de lesiones que afectaron a sus referentes ofensivos.
Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, el ariete del "Cacique" fue pretendido por los "Xeneizes" a mediados del año pasado y ahora el directivo Juan Román Riquelme volvió a considerarlo, manteniendo contacto con su representante.
Actualmente, Correa tiene contrato hasta finales de 2027 y sin una cláusula de salida, por lo que para hacerse con sus servicios se necesita un monto superior a los 2,5 millones de dólares para que Blanco y Negro se siente a negociar.
Por lo pronto, en las oficinas de la concesionaria aun no reciben una oferta y están a la espera de ver que sucede con el delantero que anotó 17 goles en 34 partidos disputados durante las cuatro competiciones disputadas en la última temporada.