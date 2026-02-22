Tres personas desaparecidas y dos lesionadas tras arrastre de vehículo en río de San Fernando

Tres personas desaparecidas y otras dos lesionadas -una de ellas menor de edad- dejó un accidente recreacional ocurrido este domingo en el sector reservatorio de la localidad de Termas del Flaco, comuna de San Fernando, Región de O'Higgins.

A través de un comunicado, la Delegación Presidencial Regional informó que, de acuerdo CENCO Colchagua, un vehículo menor fue arrastrado por el caudal del Río Tinguiririca.

"Al momento, el balance preliminar arroja tres personas desaparecidas y dos personas lesionadas (un adulto y un menor de edad), quienes permanecen en la zona a la espera de atención médica y evacuación", detalló la autoridad.

Asimismo, se dio cuenta que, ante esta situación, "se han activado de forma inmediata los protocolos de emergencia", disponiendo el traslado al lugar de personal especializado del GOPE de Carabineros, efectivos del Retén Puente Negro, unidades de Cuerpo de Bomberos de San Fernando y dos ambulancias del SAMU.

"A través del Centro Regional de Alerta Temprana, se mantiene una coordinación permanente con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para gestionar los recursos necesarios y monitorear el desarrollo de las labores de búsqueda", cerró la Delegación.