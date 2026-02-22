Resumen: Huachipato y Colo Colo comparten el liderato en la Liga de Primera

Este domingo se completó la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026, que quedó marcada por el liderato que comparten Huachipato y Colo Colo, el triunfo de Universidad Católica ante el campeón Coquimbo Unido y el nuevo traspié que sufrió la U de Francisco Meneghini.

Tal como pasó en la jornada anterior, hubo que esperar hasta el último partido para conocer al puntero, pues Deportes Limache debía vencer a Universidad de Chile para conservar el primer puesto.

Sin embargo, los "tomateros" bajaron al tercer lugar tras terminar igualados 2-2 ante los azules, lo que dejó a Huachipato en el primer lugar con nueve puntos, tras imponerse 2-1 a un Palestino que continúa sin despegar.

Las mismas nueve unidades, y racha de tres victorias consecutivas, alcanzó Colo Colo, que derrotó por la mínima a O'Higgins en El Teniente de Rancagua y llegará con las luces encendidas al Superclásico con la U.

Más atrás aparece Ñublense con ocho puntos, los mismos de Limache, gracias a un 1-0 de visitante que hizo retroceder a Unión La Calera, mantuvo el invicto de los "chillanejos" y cortó sus casi 10 años sin derrotar a los "cementeros".

Universidad Católica también hizo su tarea, aprovechando la localía en el Claro Arena para imponerse al campeón Coquimbo Unido por 3-1, pese a algunos alegatos "piratas" por la expulsión de Juan Cornejo y un penal a Fernando Zampedri que acabó por cerrar la cuenta.

En otros resultados, Deportes Concepción y Deportes La Serena siguen sin saber de triunfos, luego de cosechar sendos empates de 1-1 ante Cobresal y Universidad de Concepción, respectivamente.

Y en situación crítica quedó Everton, que sumó su cuarta derrota tras perder por la mínima ante Audax Italiano en La Florida.

La quinta fecha de la Liga de Primera se disputará entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo, y estará marcado por el Superclásico que jugarán Colo Colo y la U en el Estadio Monumental.

Los resultados de la cuarta fecha:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Programación quinta fecha

Viernes 27 de febrero

Cobresal vs. Deportes La Serena, 18:00 horas. Estadio El Cobre

Unión La Calera vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Sábado 28 de febrero

Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Deportes Limache vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Palestino vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 1 de marzo

Universidad de Concepción vs. Everton, 12:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Colo Colo vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Monumental

Ñublense vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.