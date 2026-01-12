Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago30.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Javier Méndez arribó a Santiago para sumarse como nuevo refuerzo de Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El uruguayo llega proveniente desde Peñarol.

Javier Méndez arribó a Santiago para sumarse como nuevo refuerzo de Colo Colo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensor uruguayo Javier Méndez arribó durante el mediodía de este lunes a Santiago para convertirse en nuevo jugador de Colo Colo para la temporada 2026.

Con 31 años, el mediocampista llegó al país después de una última campaña en Peñarol, elenco en el cual disputó 37 partidos el 2025 entre la Copa Libertadores y la liga charrúa, donde convirtió en dos oportunidades.

Fiel a sus origines, el zaguero no quiso emitir muchos comentarios en su llegada y solo se limitó a decir: "Feliz de estar acá, me encuentra bien. Vamo' arriba".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada