Javier Méndez arribó a Santiago para sumarse como nuevo refuerzo de Colo Colo

El defensor uruguayo Javier Méndez arribó durante el mediodía de este lunes a Santiago para convertirse en nuevo jugador de Colo Colo para la temporada 2026.

Con 31 años, el mediocampista llegó al país después de una última campaña en Peñarol, elenco en el cual disputó 37 partidos el 2025 entre la Copa Libertadores y la liga charrúa, donde convirtió en dos oportunidades.

Fiel a sus origines, el zaguero no quiso emitir muchos comentarios en su llegada y solo se limitó a decir: "Feliz de estar acá, me encuentra bien. Vamo' arriba".