Javier Méndez entrenó diferenciado en Colo Colo por molestias físicas

El defensa uruguayo Javier Méndez volvió a encender las alarmas en su turbulento paso por Colo Colo, debido a problemas musculares que lo han tenido fuera de los planes en los últimos entrenamientos antes de la visita a Universidad de Concepción.

De acuerdo con Cooperativa Deportes, el zaguero realiza trabajos diferenciados y entrena separado del resto del plantel que se prepara para el duelo ante el "Campanil", bajo evaluación para definir su estado.

Ante esta situación, el técnico argentino Fernando Ortiz no ha incluido a Méndez en las posibles formaciones para este duelo, que además tienen la baja confirmada de Joaquín Sosa por una lesión muscular.

Ante las dudas por Méndez, el DT albo probó a Erick Wiemberg como central para acompañar a Jonathan Villagra en la última línea este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el "Ester Roa".