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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Joaquín Sosa quedó descartado en Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha.

Joaquín Sosa quedó descartado en Colo Colo
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El zaguero Joaquín Sosa será baja en Colo Colo luego de los exámenes médicos que confirmaron un desgarro en el gemelo de la pierna derecha y será baja para enfrentar a Universidad de Concepicón por la fecha 11 de la Liga de Primera.

Sosa este lunes se sometió a las pruebas físicas de rigor en la Clínica MEDS para evaluar el estado de su lesión muscular de gemelo, que lo llevó a ser reemplazado el pasado domingo al minuto 71 de juego ante Palestino. 

El "Cacique" enfrentará al "Campanil" en el Estadio "Ester Roa" este domingo 26 de abril a las 15:00 horas.

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