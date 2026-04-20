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Joaquín Sosa quedó descartado en Colo Colo
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Autor: Redacción Cooperativa
Sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha.
Sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha.
El zaguero Joaquín Sosa será baja en Colo Colo luego de los exámenes médicos que confirmaron un desgarro en el gemelo de la pierna derecha y será baja para enfrentar a Universidad de Concepicón por la fecha 11 de la Liga de Primera.
Sosa este lunes se sometió a las pruebas físicas de rigor en la Clínica MEDS para evaluar el estado de su lesión muscular de gemelo, que lo llevó a ser reemplazado el pasado domingo al minuto 71 de juego ante Palestino.
El "Cacique" enfrentará al "Campanil" en el Estadio "Ester Roa" este domingo 26 de abril a las 15:00 horas.