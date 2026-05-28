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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Jordhy Thompson y Damián Pizarro aparecieron en investigación sobre peligroso narco chileno

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los exjugadores de Colo Colo fueron mencionados en una investigación televisiva sobre Byron Labarca.

Jordhy Thompson y Damián Pizarro aparecieron en investigación sobre peligroso narco chileno
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Los futbolistas chilenos Jordhy Thompson y Damián Pizarro, ambos con pasado en Colo Colo, aparecieron mencionados en un reportaje sobre el círculo social de Byron Labarca, conocido como "Chicorte", peligroso narcotraficante que operaba desde la población Lo Valledor Sur, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según informó Chilevisión, una investigación conjunta de "CHV Noticias" y" Contigo en la Mañana" expuso registros de redes sociales en los que el sujeto aparecía compartiendo con figuras del fútbol y de la música urbana chilena, entre ellas Thompson y Pizarro, además de artistas como Jere Klein y Lucky Brown.

El reportaje abordó el poder territorial y económico atribuido a la organización de Labarca, además del estilo de vida que exhibía en redes sociales, con viajes, joyas, hoteles de lujo, fiestas y visitas a discotecas del sector oriente de Santiago.

En la publicación no se atribuyen delitos a los futbolistas mencionados, sino que se los incluye dentro de los registros sociales exhibidos en la investigación.

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