Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

La Copa Libertadores destacó Santiago con mención al título de Colo Colo en 1991

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pese a no clasificar, el torneo aprovechó de remarcar a los albos.

La Copa Libertadores destacó Santiago con mención al título de Colo Colo en 1991
A la espera del nuevo año, la Copa Libertadores hizo un guiño a nuestro país con una mención a Santiago, utilizando a Colo Colo como imagen.

Pese a no haberse clasificado a la edición 2026, el "Cacique" figuró en las redes sociales del torneo, que resaltaron a la capital como "una sede de gloria eterna" gracias al título continental albo en 1991.

- Revisa la publicación de Conmebol:

