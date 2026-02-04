Lautaro Pastrán y su presentación en Colo Colo: Sé la responsabilidad que tiene esta camiseta

Revisa acá el especial de refuerzos de Cooperativa.cl

Colo Colo presentó este miércoles a Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid como sus nuevos refuerzos en una conferencia de prensa realizada en el Estadio Monumental.

Ambos jugadores entregaron sus impresiones tras convertirse en nuevos jugadores albos. En primer lugar, el extremo argentino-chileno sostuvo que está "muy feliz de estar acá, sé la responsabilidad que tiene esta camiseta y lo asumo como tal".

También fijó sus objetivos para este nuevo paso en el conjunto albo: "Como objetivo grupal, está sí o sí el de ser campeón y, como objetivo personal, primero que todo, disfrutar y demostrar en esta gran oportunidad".

Mientras que el exjugador del conjunto "Oro y Cielo" comentó que "fue rápido a pesar de mi rol importante en mi club anterior. Estaba ansioso pero por parte del club me dijeron que esté tranquilo y estoy contento".

Con estas incorporaciones, el "Cacique" suma su quinto y sexto refuerzo respectivamente para la temporada 2026 y se suman a los nombres ya presentados de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.

Pastrán, de 23 años, viene de jugar en LDU Quito durante el 2025, donde disputó 48 partidos oficiales, anotó dos goles y repartió tres asistencias. También registra pasos previos en clubes como River Plate (en divisiones juveniles), Belgrano de Córdoba y Everton de Viña del Mar

Por su parte, Madrid jugó su última temporada en el cuadro "ruletero", donde disputó 34 encuentros, anotó dos goles y repartió tres asistencias. También tuvo un breve paso en Unión La Calera en 2016 y disputó un amistoso con la camiseta de la selección chilena ante Panamá durante 2025.