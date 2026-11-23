El joven atacante de Colo Colo Leandro Hernández recibió un destacado reconocimiento estadístico a nivel continental tras ubicarse en el podio de un reciente estudio publicado por el Observatorio de Fútbol CIES (CIES Football Observatory) junto a SkillCorner.

El informe identificó a los atacantes Sub 22 más técnicos de Sudamérica según sus recepciones exitosas en espacios reducidos y bajo presión, midiendo el promedio cada 90 minutos entre futbolistas que disputaron más de 720 minutos durante el último año.

En esa clasificación, Hernández alcanzó el tercer puesto sudamericano con un registro de 1,88 recepciones en espacios reducidos bajo presión cada 90 minutos, consolidándose además como el único jugador perteneciente a un equipo chileno dentro del listado.

El primer lugar del ranking fue para Gabriel Bontempo (Santos FC de Brasil), quien lideró con 2,98, seguido en la segunda posición por Leonel Jaime (CA Peñarol de Uruguay), con 1,99.

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