Luego de que sus parlamentarios lograran reformar la Constitución, permitiendo la reelección indefinida, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió oficialmente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su candidatura, para aspirar a un tercer período consecutivo.

Las elecciones de febrero de 2027 fueron adelantadas -eran en 2029- en medio de los cambios legales, que también implican aumentar de 5 a 6 los años de cada mandato presidencial.

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