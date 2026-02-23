Lejos de sus expectativas: Aníbal Mosa hizo compra menor de acciones en Blanco y Negro

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, no logró obtener el control de la concesionaria que administra a Colo Colo, tras lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) con el fin de comprar 30 millones de acciones de la denominada serie B.

Según información del Diario Financiero, Mosa subió en 2,75 por ciento su participación y llegó a un 38,8 por ciento, la cual declaró como una operación exitosa a pesar de no lograr el 66 por ciento que esperaba adquirir.

"El Oferente declara exitosa la Oferta y acepta y adquiere para sí, la cantidad de 2.752.191 acciones Serie B de Blanco y Negro S.A", informó Inversiones Panitao Limitada, la firma de Mosa.

Mosa fijó en 150 pesos el precio por cada acción, con un máximo de 30.000.000 acciones, con las que buscaba aumentar en un 30 por ciento su participación en la concesionaria y obtener el control total.

"El Oferente pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones Serie B de la Sociedad, representativas del 38,813 por ciento del capital de la Sociedad, no alcanzando el control de la Sociedad", finalizó el comunicado.