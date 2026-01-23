Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Lucas Cepeda aclaró la polémica en su salida de Colo Colo: "Jamás estuve amurrado"

Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero estuvo ausente en la Serie Río de La Plata esperando acordar su fichaje por Elche.

Lucas Cepeda aclaró la polémica en su salida de Colo Colo:
Tuvo que transcurrir aproximadamente un año desde que surgieron los rumores sobre una eventual salida de Lucas Cepeda desde Colo Colo y, con su reciente traspaso hacia Elche, el delantero nacional conversó con los medios en su despedida del Monumental.

"Es una oportunidad que estaba esperando. Ahora darle las gracias a Colo Colo porque estos dos años fueron muy importantes para mí, me abrieron las puertas y estoy muy agradecido de ellos", comenzó mencionando el futbolista de 23 años en conversación con TVN.

Seguido a ello, apuntó que: "Estaba tranquilo. Subieron algo diciendo que estaba amurrado... jamás estuve amurrado, jamás estuve con mala disposición. Solamente estaba tranquilo porque sabía que iba a llegar".

Estas últimas palabras se dieron en el contexto de su ausencia en la pretemporada, ya que Cepeda no participó de la Serie Río de La Plata que disputó Colo Colo en Uruguay, donde enfrentó a equipos como Olimpia y Peñarol.

