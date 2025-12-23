Síguenos:
Deportes | Fútbol | Colo Colo

Matías Fernández en su presentación en Colo Colo: Vengo a hacer mi propia historia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista aseguró que no dudó en firmar por el elenco albo.

Matías Fernández en su presentación en Colo Colo: Vengo a hacer mi propia historia
El flamante lateral derecho de Colo Colo, Matías Fernández, tuvo su presentación en sociedad en el Estadio Monumental, instancia donde aseguró que pretende escribir su propia historia en el cuadro albo.

"Es un paso importante para mi carrera. No dudé en aceptar la propuesta, porque es el club más grande de Chile, y espero lograr cosas importantes. Se nos vienen cosas lindas y espero estar a la altura, y darle alegrías a la gente, que es lo más importante", dijo el exjugador de Independiente del Valle en conferencia de prensa.

Con respecto a su llegada para suplir los nombres de Mauricio Isla y Oscar Opazo, Fernández expresó que "son nombres importantes que lograron cosas importante, pero no vengo a reemplazar a nadie. Vengo a hacer mi propia historia, y quiero darle experiencia al equipo. He ganado cosas importantes y aportar mi grano de arena para formar un grupo".

Con respecto a la campaña 2025 de Colo Colo, Fernández expresó que "no porque no se hayan logrado cosas este año, el próximo no será exigente, y espero estar a la altura".

