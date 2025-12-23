Síguenos:
Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U concretó salida de Alvarez y aprobó a Meneghini como su sucesor

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exDT de O'Higgins fue aprobado por el directorio para liderar al equipo en 2026.

La U concretó salida de Alvarez y aprobó a Meneghini como su sucesor
Universidad de Chile informó que este martes 23 de diciembre terminó el vínculo con el técnico Gustavo Alvarez y confirmó negociaciones con Francisco Meneghini, quien ya fue aprobado por el directorio de Azul Azul para que sea el nuevo entrenador en la temporada 2026.

En un escueto comunicado, el conjunto estudiantil detalló que este martes se formalizó el acuerdo para que Alvarez, de 53 años, terminara sus funciones en el primer equipo.

Alvarez llegó a la U en 2024, tras haber sido campeón con Huachipato, y levantó el nivel del equipo tras años de irregularidad, peleando por el título con Colo Colo hasta la última fecha de esa temporada, en donde también conquistó la Copa Chile.

Además, en esa temporada 2024 logró un importante hito, ya que logró terminar con la negativa racha de la U en el Estadio Monumental, con un histórico triunfo ante Colo Colo.

En 2025, el club no pudo repetir el buen rendimiento, pero logró conquistar la Supercopa, con otro triunfo ante los albos.

La U, en 2025, finalizó en cuarto lugar de la tabla de la Liga de Primera, clasificando a la Copa Sudamericana.

Del mismo modo, la U ratificó que el directorio de Azul Azul aprobó de forma unánime a "Paqui" Meneghini, exDT de O'Higgins, y la gerencia deportiva está en negociaciones para sellar su contratación.

