Maximiliano Romero, delantero de Colo Colo, reiteró sus deseos de continuar en el cuadro de Macul y aseguró que la decisión escapa de sus manos, a la espera de que Blanco y Negro resuelva si ejerce la opción de compra de su pase, perteneciente a Argentinos Juniors.

"Ya lo dije un montón de veces porque ya me lo preguntaron y me lo vuelven a preguntar. Ya no depende de mí. Obviamente yo disfruto cada día estando acá, la paso muy bien. Mi familia, mi esposa, mis hijos la pasan muy bien acá en este lugar. Llevo 20 goles y obviamente no depende de mí. Saben todos mis deseos, así que queda pendiente eso. Es una charla que queda pendiente", expresó en conferencia de prensa.

Consultado respecto a si los problemas económicos que atraviesa Argentinos Juniors facilitan su permanencia en el Estadio Monumental, Romero apuntó que "no he hablado con mi representante en estos días, tampoco me dijo o me llamó. De la misma manera que estás vos, estoy yo, estamos todos", y añadió que desconoce lo que ocurre internamente en el club trasandino: "Respecto al futuro, obviamente ya lo respondí, creo que está más que claro que me quiero quedar".

El atacante argentino también destacó la estabilidad familiar que encontró en Chile, particularmente por las facilidades para acceder a las terapias que necesita uno de sus hijos: "Tengo mi hijo que es autista y he encontrado un lugar rápido para él, donde él ya se ha sentido cómodo. Encontrar eso rápidamente para mí es un alivio grande. Entonces creo que una cosa lleva a la otra, fluye (...) Eso me ha llevado a que pueda llegar a hacer lo que hice en Colo Colo", sostuvo.

Finalmente, Romero, quien alcanzó los 20 goles en la temporada tras su triplete ante Universidad Católica, reconoció que disputar la Copa Libertadores con el elenco "albo" representa una motivación adicional para continuar: "Jugar una Copa Libertadores con Colo Colo sería grandioso por cómo se vive, cómo se juega el afuera. Creo que eso sería enorme para cada uno de mis compañeros y para mí obviamente también", cerró.