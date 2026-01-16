Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Maximiliano Romero en su presentación en Colo Colo: Es un club grande que te exige en todo momento

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero fue oficializado en rueda de prensa por Aníbal Mosa y Daniel Morón.

Maximiliano Romero en su presentación en Colo Colo: Es un club grande que te exige en todo momento
Esta jornada fue presentado en rueda de prensa por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa y el gerente deportivo, Daniel Morón, el delantero argentino Maximiliano Romero como nuevo refuerzo de Colo Colo.

El argentino de 27 años contestó preguntas de la prensa sobre la presión que exige jugar en Colo Colo: "Es un club grande que te exige en todo momento, obviamente la gente quiere resultados y obviamente uno va a dar lo mejor también, va a dar lo mejor para que el equipo gane y pueda sacar sus triunfos", dijo.

Al exjugador de O'Higgins le consultaron sobre su posición en la cancha tras hablarse de la posibilidad de un doble "9" junto a Javier Correa: "Mi posición natural es centrodelantero, pero también he jugado mucho por fuera, también he jugado con doble nueve. La verdad es que vengo acá a aportar de donde me toque, no pienso en un lugar, sino en aportar para el equipo", comentó.

El delantero manifestó su deseo de continuar en Chile y declaró que aún no habla con el cuerpo técnico, solo compartió un almuerzo con los jugadores.

Ahora está a la espera de tener una conversación con Fernando Ortiz para hablar de los objetivos del equipo.

