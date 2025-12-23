Mosa confirmó qué esperan de Salomón Rodríguez: "Que tome un poco de oxígeno en otro club"

La estadía de Salomón Rodríguez en Colo Colo tiene los días contados. En conferencia de prensa desde el Estadio Monumental, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó abiertamente que el club está gestionando la partida del atacante charrúa para liberar un cupo de extranjero y permitir que el jugador relance su carrera.

"El tema de Salomón nosotros lo venimos conversando con su representante no ahora, sino que hace un par de semanas, meses. Creemos que lo mejor es que Salomón reactive su carrera y tome un poco de oxígeno en otro club", declaró el mandamás "albo", asegurando que existen alternativas en el mercado para su salida.

Mosa también abordó la polémica por una supuesta cuota impaga a Godoy Cruz por el pase del delantero. El dirigente explicó que la situación fue acordada previamente: "Antes que venciera una cuota en el mes de septiembre u octubre, nosotros llamamos al representante para decirle que necesitábamos buscar una solución. Buscamos una renegociación para el mes de marzo o abril, la cual fue aceptada".

Central zurdo extranjero y la duda de Saldivia

En materia de refuerzos, la prioridad "alba" se centra en la defensa. Daniel Morón, gerente deportivo del "Cacique", tomó la palabra para definir el perfil del zaguero que buscan. "Por lo general, en nuestro mercado no hemos encontrado un central zurdo y por eso estamos en búsqueda de un central zurdo afuera", señaló el "Loro", confirmando que miran al extranjero.

Por otro lado, Aníbal Mosa puso paños fríos a los rumores sobre una venta de Alan Saldivia. "No nos podemos referir mientras no tengamos una propuesta formal y seria, y eso no ha llegado", aseguró. El presidente aclaró que el futuro del defensor uruguayo se definirá una vez que se cierre la incorporación del nuevo central.

Además, ratificó que siguen negociando con Coquimbo Unido por la continuidad del préstamo de Cristián Zavala.