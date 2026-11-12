Ortiz y la continuidad de Vidal: No puedo proyectar el 2027 si mi situación no está resuelta

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló en la previa del amistoso contra Racing en Concepción y se refirió a la continuidad de Arturo Vidal en el equipo y remarcó que no puede proyectar la temporada 2027, porque aún no ha resuelto su propia renovación en el equipo.

"Seguimos hablando con Aníbal, tenemos unas dos charlas que hemos coordinado, y vamos por el mismo camino. Estoy en la misma línea que el presidente, se sentará a hablar con Arturo sobre su situación como los demás jugadores", declaró en primera instancia Ortiz en rueda de prensa.

Posterior a ello, ante la siguiente consulta sobre Vidal, fue más preciso: "Mi situación aún no la resuelto, no puedo proyectar un año 2027 si la situación no está resuelta".

"El día que resuelva mi situación, daré mi opinión no solo de él (Vidal), sino también de los otros jugadores para proyectar. Todos saben lo que nos dio y puede dar Arturo el día de mañana", agregó Ortiz.

Finalmente, respecto al amistoso con Racing, Ortiz recalcó que es un "club importante", pese a que no logró clasificar a los play-offs en Argentina, y manifestó su felicidad por enfrentarlos, ya que fue el equipo donde terminó su carrera como jugador.

"Me pone feliz enfrentarlo, quiero mucho a Racing y me ha dado mucho", aseveró.

El amistoso entre Colo COlo y Racing se jugará en el "Ester Roa" en Concepción, a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT) este viernes.