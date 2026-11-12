Gobierno logró desactivar el paro de los camioneros en su tercer día

El Gobierno anunció este jueves un acuerdo con las confederaciones de transportistas Fuerza del Norte y Centro-Sur para poner fin a las movilizaciones de camioneros que comenzaron el martes a nivel nacional.

El entendimiento contempla una rebaja de 142 pesos por litro en el diésel, mayores beneficios tributarios y compensaciones para el transporte interurbano.

El anuncio fue realizado a las 19:30 horas por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y representantes de ambas organizaciones, tras dos jornadas de negociaciones en La Moneda.

"En nombre del Gobierno del Presidente Kast, queremos comunicarles una muy buena noticia: hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país los últimos días", señaló el jefe de gabinete en una rueda de prensa en el Palacio.

Reconociendo el impacto que las alzas de los combustibles han tenido en las estructuras de costos, Alvarado destacó que los transportistas "visibilizaron un problema, pero no se quedaron solamente en la calle para que la ciudadanía conozca esa dificultad, ese problema; ellos se han integrado en la conversación con nosotros, como Gobierno, para ser parte de la solución".

El entendimiento "da cuenta de que el diálogo, la conversación honesta, la conversación franca y directa siempre rinde frutos y siempre entrega buenos resultados", agregó.

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Rebaja de combustibles y beneficios tributarios

Entre los principales compromisos figura revertir el último incremento de los combustibles: 39 pesos por litro en las gasolinas y 42 pesos en el diésel. Esta medida se tramita mediante un proyecto de ley que el Ejecutivo espera que sea aprobado el próximo martes.

A esa reducción se sumará una rebaja adicional de 100 pesos por litro en el diésel. De esta manera, la disminución total alcanzará los 142 pesos respecto del precio actual.

Asimismo, el Gobierno suspenderá nuevas alzas hasta el 31 de marzo de 2027.

Alvarado precisó que se establecerá un precio máximo, pero las eventuales bajas internacionales también se traspasarán a los consumidores.

El acuerdo también contempla renovar durante 2027 el beneficio de recuperación del impuesto específico al diésel. Además, modifica sus porcentajes de reintegro, estableciendo tres tramos: 90%, 65% y 50%, según el nivel de facturación de los transportistas.

Compromisos con buses interurbanos

Otro de los puntos considera aumentar la devolución de peajes para el transporte interurbano, desde el 35% al 70%.

El biministro comunicó, además, la creación de una mesa de trabajo con las agrupaciones del sector para abordar sus demandas durante los próximos meses.

Alvarado reconoció que todavía existen diferencias y asuntos pendientes, pero defendió el entendimiento como un avance para recuperar la normalidad.

"Chile necesita la normalidad para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, para seguir avanzando, y las personas que hoy día me acompañan han sido parte de la construcción de esta solución para que nuestro país siga avanzando", dijo el titular del Interior.

"Este es un logro de todos. No es un logro de un Gobierno ni de un grupo de dirigentes; es un logro en la representación de cada uno de ellos, de todos los chilenos, desde Arica a Magallanes", recalcó.

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Costo fiscal de 500 millones de dólares

El ministro Quiroz explicó que el conjunto de medidas tendrá un "costo relevante: del orden de los 500 millones de dólares, no solo este año, sino que este año y el que sigue, cayendo principalmente en el año que sigue".

Ell jefe de Hacienda defendió que "es un costo asumible; (está) totalmente dentro de lo que son nuestros objetivos de consolidación fiscal, no alterando el sentido de nuestras metas".

"Podemos hacer este esfuerzo y enfrentar este desafío hoy día porque se ha sido responsable durante el año en todo orden de cosas", aseveró el secretario de Estado.

Quiroz también contextualizó las medidas en una crisis energética que calificó como la "más grande de los últimos 50 años".

"No es comparable a ninguna otra, en particular por el impacto que ha tenido el precio del diésel, por la destrucción masiva de refinerías en el mundo y por el actual colapso de casi un quinto de el transporte de combustibles a nivel internacional", remarcó.

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Transportistas valoran el acuerdo

El presidente de la Confederación de Camioneros Centro-Sur, Freddy Martínez, destacó que las negociaciones permitieron abordar "muchos temas que estaban abandonados, con polvo guardados en un cajón, y que había que desenpolvar".

"Hubo un problema y una crisis económica y social que partió en marzo y debiera empezar a disminuir a contar de hoy día con este acuerdo, que fue difícil", sostuvo.

El dirigente también llamó "a la buena disposición de todos —los generadores de carga, los transportistas y toda la gente— (para) que esto no vuelva a pasar".

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Por su parte, el presidente de Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, agradeció las gestiones del biministro Alvarado y admitió las dificultades para alcanzar el entendimiento.

"Esto no es fácil. Ser dirigentes, tomar decisiones, no ha sido fácil. Tampoco creo que (haya ido simple para) el Gobierno tomar la decisión, a esta hora, para que podamos deponer esta movilización. Fue una larga tarea", expresó.

"Quisiera darle las gracias al ministro de Interior, porque el hombre estuvo a la altura. Nosotros estuvimos a punto de irnos para la casa con un rotundo no y él tuvo que redoblar los esfuerzos para que pudiéramos deponer la movilización", sinceró Sandoval, afirmando que el acuerdo "es la mejor decisión que hemos tomado en estos últimos cinco o seis años".

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Con el anuncio, ambas organizaciones confirmaron que depondrán la movilización, mientras el Ejecutivo espera que las medidas permitan recuperar la circulación y normalizar el transporte de carga en el país.

Con bocinazos y banderas, los camioneros que permanecían movilizados en la Ruta 5, a la altura de Colón, en San Bernardo, celebraron este jueves el acuerdo anunciado por el Gobierno.