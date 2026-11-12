La mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados aplicó este jueves la sanción de censura en contra del parlamentario Cristián Araya (Partido Republicano), luego de que acusara a sus pares de actuar como "carroñeros" e instrumentalizar a los pacientes con cáncer durante la votación del Presupuesto del Ministerio de Salud.

La controversia escaló apenas iniciado el turno del legislador en el hemiciclo, cuando comenzó ironizando sobre las objeciones que los distintos sectores políticos plantearon a las cifras de la partida sanitaria.

Tras respaldar la gestión del Ministerio de Salud, el diputado republicano vinculó el debate presupuestario con el incidente ocurrido el día previo entre Javiera Rodríguez (Republicanos) y Lorena Pizarro (PC) en materia de derechos humanos, acusando una supuesta maniobra deliberada en torno a los tratamientos oncológicos.

"Ayer la diputada Rodríguez denunciaba con meridiana claridad el negocio de los derechos humanos. Hoy quiero denunciar el negocio político de otro dolor: el de los enfermos, en particular de los que sufren cáncer”, señaló el parlamentario, que también arremetió contra sus colegas críticos de la partida y los llamó "especuladores del dolor, mercaderes de la angustia y carroñeros de la desgracia”.

Frente a los dichos del orador, la vicepresidenta de la corporación y presidenta en ejercicio de la Sala, Ximena Ossandón, le exigió orden a viva voz e impuso la sanción de censura: “Qué lamentable que denoste a nuestra Cámara de esta forma. Qué lamentable que las declaraciones que hace la Cámara, firmadas por todos los comités (como ocurrió ayer, tras el impasse Rodríguez-Pizarro, llamando a la fraternidad, no sean respetadas. Es una vergüenza", le cuestionó a su par.

Pese a haber sido censurado desde la testera, Araya no detuvo su alocución, mantuvo el micrófono abierto y continuó confrontando a los demás parlamentarios, a quienes lo llamó “a llorar a la FIFA".

El episodio culminó entre reclamos generalizados en la Sala y el comentario de Ossandón al cerrar el micrófono: "¡Qué patético!".

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