Camioneros y "No + TAG" se reúnen con el Ministerio de Transportes

Camioneros de diversas regiones del país iniciaron este martes bloqueos parciales y ralentizaciones en rutas estratégicas en protesta por el alto precio de los combustibles y las tarifas de peajes, manifestación que se concretó a pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno a través de un proyecto de ley para atenuar los incrementos.

La movilización, a la que adhirieron buses interurbanos, transportistas escolares y la organización "No + TAG", mantiene como petitorio central la reactivación del mecanismo del Mepco, la supresión del impuesto específico a los hidrocarburos y una revisión a los cobros del TAG en autopistas concesionadas.

Tensión en la Ruta 68 y diálogo en el Ministerio de Transportes

Durante las primeras horas del día, en la Ruta 68 a la altura de Ciudad de los Valles, transportistas independientes instalaron cerca de cien máquinas de gran tonelaje, grúas, buses y vehículos menores.

Aunque el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, solicitó temprano despejar la vía, los conductores exigieron la presencia del biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, antes de modificar su postura.

En ese punto, el dirigente de la Cooperativa de Transportes Unidos de Chile, Manuel Bernales, señaló que "hemos pedido que venga una autoridad para hacer una reunión efectiva con todos los gremios a nivel nacional y poder buscar un diálogo, una solución".

"Nosotros lo que buscamos es que se restablezca el Mepco, que se bajen los combustibles de verdad. El Presidente anuncia un proyecto por 20 pesos de alza, ni siquiera una baja, que máximo 20 pesos por tres meses, ¿y después qué va a pasar? Lo van a subir 580 de nuevo como cuando partió esto, que valía 990 pesos el litro y hoy día vale 1.650", cuestionó.

Camioneros, buses interurbanos y agrupaciones ciudadanas iniciaron bloqueos parciales en distintas carreteras del país ante las constantes alzas de los combustibles. (FOTO: ATON)

Alrededor de las 11:00 horas, las agrupaciones pactaron sentarse a conversar a las 15:00 horas en la sede del Ministerio de Transportes. Ante ello, los camiones accedieron a replegarse hacia la berma en Ciudad de los Valles, dejando habilitadas ambas pistas en dirección a la costa con tránsito lento.

Al ingresar a la cita con el subsecretario de la cartera, Bernales remarcó que esperan que "la autoridad entienda que aquí hay que solucionar un problema de fondo y que hay que crear una mesa multisectorial con Economía, con Hacienda, con Transportes y Obras Públicas, porque conlleva a que esta molestia, tanto del combustible como las autopistas, radica en estas carteras".

En esta línea, puntualizó que "debiera haber un interés del Ejecutivo de diálogo comprometiendo una mesa de verdad con los gremios".

"Hoy estamos a nivel nacional y hoy día nosotros obviamente vamos a esperar la respuesta de nuestros compañeros y de acuerdo con eso vamos a conversar como corresponde con los dirigentes de los otros gremios a nivel nacional y llegar a una solución definitiva", comentó el dirigente.

Los gremios exigen restablecer el Mepco, eliminar el impuesto específico y revisar los cobros de peajes y autopistas concesionadas. (FOTO: ATON)

Por su parte, el delegado Codina aseguró que "existe toda la disposición del Ministerio de Transportes a poder recibirlos, generar un espacio de encuentro y sabiendo sí que no existen varitas mágicas (...) Esta es una situación de carácter internacional que repercute en el precio de los combustibles, que también golpea a nuestro país".

Molestia de buses interurbanos y pymes del transporte

A las críticas se sumaron los gremios del transporte de pasajeros. El presidente de la Asociación de Buses Interurbanos, Juan Cornejo, relató que "sostuvimos reuniones por Ley del Lobby con Hacienda; Hacienda nos derivó al Ministerio de Transporte; de allí nos fuimos de secretaría en secretaría y no llegamos a ninguna parte".

"Creemos que existen los mecanismos para que haya una solución. Nosotros el impacto del combustible realmente no lo podemos subir a lo que son los usuarios. Lamentablemente el combustible subió mucho, nosotros hubiésemos pedido que ojalá Hacienda haya tenido otro tipo de medida de impacto para nuestras asociaciones, pero no lo fue", aseveró.

Los manifestantes catalogan de insuficiente la propuesta legislativa del Ejecutivo y reclaman una baja real en las tarifas. (FOTO: ATON)

En tanto, el dirigente de transportistas independientes en la Ruta 68, Matías Campo, marcó distancia con las cúpulas gremiales tradicionales, acusando que "las confederaciones de camiones más grandes están todas arregladitas, por eso ellos no salen a movilizarnos".

En esta línea, indicó que son "camiones pymes, grúas pymes, taxistas pymes. Entonces, somos parte importante del país, que mueve realmente el país. Nosotros lo que esperamos es poder que se abra una mesa de trabajo y atacar estos tres puntos".

Panorama de rutas paralizadas a nivel nacional

La directriz general de los movilizados ha sido estrechar las pistas para ralentizar el tránsito sin cortar totalmente el paso, lo que generó amplios focos de congestión en el país:

Región Metropolitana

En la Ruta 5 Sur, a la altura de Paine (kilómetro 41), los camiones redujeron el tránsito a una pista hacia el sur. En San Bernardo (kilómetro 20), los vehículos de carga marcharon a 5 kilómetros por hora provocando un severo atochamiento.

También se registraron concentraciones en la salida norte de la capital, en Quilicura.

Región de Coquimbo

Cerca de 200 camiones ocuparon ambas calzadas en el sector de Lagunillas, mientras que en la provincia de Limarí adhirieron otros 20. Carabineros cursó 81 infracciones en Coquimbo y 13 en Limarí por ocupación indebida de la calzada.

Las movilizaciones se extienden desde Tarapacá hasta el Biobío con ralentización del tránsito en arterias clave como la Ruta 68 y la Ruta 5. (FOTO: ATON)

El vicepresidente de Asiducam, Luis Miguel Arriaza, advirtió que "el tema del alza de combustible nos tiene bastante preocupados y hay muchos colegas que están al borde de la quiebra porque ya los costos no les dan para seguir trabajando".

Región del Biobío

Se contabilizaron alrededor de 720 camiones movilizados en puntos de Cabrero, Los Ángeles, Mulchén, Concepción, Talcahuano, Hualpén y Contulmo, focalizando su reclamo en los cobros de autopistas concesionadas y TAG.

Región de Tarapacá

Hubo cortes parciales en la Ruta 5 Norte a la altura de Humberstone (Pozo Almonte) y en la Ruta 1, vía hacia el Aeropuerto Diego Aracena, donde solo se dejó pasar a vehículos particulares. En el puerto de Iquique se suspendió el flujo de carga.

El dirigente del Comando de Defensa Puerto Iquique, Rafael Miranda, puntualizó: "Ya se están tomando posiciones también para el bloqueo de Zofri y barrio industrial para que no transiten vehículos de carga. Acá no se mueve ningún camión en el puerto de Iquique".

Los dirigentes advierten que la paralización mantiene carácter indefinido a la espera de acuerdos concretos con las autoridades. (FOTO: ATON)

En la misma jornada se canceló la recalada del crucero Viking Polaris, aunque la delegada presidencial Adriana Tapia descartó que respondiera a la movilización y lo atribuyó a razones comerciales.

Al término de las tratativas en el Ministerio de Transportes, las agrupaciones evaluarán en asambleas si deponen o agudizan sus acciones, advirtiendo que la protesta tiene carácter indefinido mientras no se garantice una mesa de trabajo resolutiva con las carteras económicas.