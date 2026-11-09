Oposición bloquea ingreso del director de Presupuestos y replica medida contra Martínez

Los comités parlamentarios de la oposición rechazaron este lunes autorizar el ingreso del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el inicio de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

La decisión tiene como antecedente los bloqueos que parlamentarios de derecha aplicaron durante el Gobierno anterior a la entonces directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a quien impidieron participar en distintas ocasiones del debate en el hemiciclo.

El diputado Agustín Romero (Republicanos) cuestionó la disposición de la oposición al diálogo, aunque reconoció haber recurrido a la misma medida durante la administración pasada.

"Yo no puedo reclamar mucho por esto porque en la administración pasada tampoco permití el ingreso de la 'mejor directora de Presupuesto de todos los tiempos'", sostuvo.

Las bancadas de oposición negaron el acuerdo para permitir la presencia en el hemiciclo del director de Presupuestos, José Pablo Gómez. (FOTO: ATON)

Pese a ello, afirmó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está en condiciones de conducir la discusión y abordó el escenario de las partidas de Educación y Ciencia, rechazadas previamente en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

"La partida de Educación se repone completa, así que no hay ninguna posibilidad de presentar indicaciones ni votación separada: o se aprueba o se rechaza", explicó.

Según Romero, en Ciencia ocurrirá lo mismo, mientras que otras asignaciones rechazadas en la comisión no fueron repuestas.

"Sence creo que no se repuso, y todas las que rebajamos nosotros de sitios de memoria se mantuvieron con las asignaciones de mil pesos que quedaron originalmente", agregó.

Oposición cuestiona recursos para empleo y capacitación

En paralelo, las bancadas de centroizquierda acordaron centrar sus cuestionamientos en el empleo y los recursos destinados a capacitación.

La diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) calificó la propuesta como una "Ley de Presupuesto del desempleo" y acusó una reducción de los fondos para capacitación y para el subsidio unificado al empleo.

La parlamentaria vinculó esos recortes con las decisiones tributarias del Gobierno y cuestionó que Quiroz "sacó una 'ley de los súper ricos' que ahora le obliga a tener que recortar recursos desde los derechos sociales de las personas".

Desde el bloque opositor reforzaron la ofensiva contra el Ejecutivo catalogando la propuesta como una "Ley de Presupuesto del desempleo". (FOTO: ATON)

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) emplazó al ministro de Economía por los compromisos del Ejecutivo en materia laboral.

"En junio de este año el ministro de Economía prometió 50.000 nuevos empleos a octubre de este año", señaló.

Soto sostuvo que esa meta no se cumplió y afirmó que, por el contrario, se destruyeron 100.000 empleos, citando cifras del INE.

El parlamentario también apuntó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, a quien atribuyó responsabilidad por no generar condiciones para la empleabilidad.

Más de 2.200 indicaciones y la postura de Hacienda

La discusión en la Cámara contempla 2.242 indicaciones, de las cuales cerca de un centenar corresponden al Ejecutivo.

La Secretaría de la corporación revisa las propuestas para identificar aquellas inadmisibles, repetidas o mal formuladas. En tanto, las glosas de información se darán por aprobadas en conjunto.

En este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que la tramitación avanza y consideró habituales las diferencias surgidas durante el debate.

Pese al ambiente de fricción en el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que "estamos tranquilos, no tenemos ninguna preocupación". (FOTO: ATON)

"La Ley de Presupuesto va avanzando, estamos tranquilos, no tenemos ninguna preocupación en ese sentido. Es lo normal, siempre hay discusiones, siempre hay partidas que se traban", afirmó.

El secretario de Estado añadió que "la semana pasada destrabamos el tema de las donaciones, cada día tiene su afán, cada semana tiene algo más que hay que resolver".

El cronograma legislativo contempla la votación en general durante la tarde de este lunes. La discusión y votación en particular de las partidas se extendería desde este martes hasta la madrugada del viernes.