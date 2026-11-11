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Tensión en la ruta: Automovilista enfrentó a manifestantes y Carabineros evitó una paliza

Publicado: | Fuente: Pablo Rivera / Cooperativa
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El segundo día del paro camionero ha avanzado con varias reuniones entre sus dirigentes y las autoridades, pero sin un acuerdo que haga prever una rápida solución. En tanto, con las máquinas bloqueando varias pistas de circulación en las carreteras, los ánimos se caldean a ratos y han dado pie a incidentes con riesgo de descontrol.

Uno de ellos ocurrió esta tarde-noche en la Ruta 5 Sur, a la altura de San Bernardo, donde el conductor de un vehículo particular avanzó de manera agresiva, amenazando con atropellar a algunas personas en medio de una acción de buses de transporte particular que se encontraban ralentizando el tránsito.

Según testigos, previamente el sujeto había agredido a un adulto mayor, y en estas circunstancias alguien reaccionó lanzándole una botella con agua al parabrisas y se desató una trifulca.

Los manifestantes denunciaron que el individuo extrajo un cuchillo, y en ese instante intervino Carabineros para retenerlo. En medio de la tensión del momento, en que un grupo grande intentaba darle una paliza al sujeto mientras lo subían a un vehículo policial, uno de los uniformados desenfundó nerviosamente su arma de fuego.

El vehículo marca Peugeot del hombre quedó estacionado "a su suerte" y sufrió algunos daños, mientras la policía informó que la denunciada arma blanca aún no es hallada y, de momento, el protagonista del incidente tiene condición de víctima.

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