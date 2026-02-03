Pablo Mouche arremetió contra la dirigencia de Colo Colo : La barra brava mandada por los dirigentes nos fueron a apretar

El exfutbolista argentino Pablo Mouche arremetió contra Blanco y Negro por el no pago de sueldos y amenazas de la Garra Blanca en su etapa por Colo Colo en pandemia.

"La barra brava mandada por los dirigentes nos fueron a apretar", contó el jugador en el programa de streaming PBJ

El otrora delantero reveló además que el club estuvo cerca de seis meses sin pagarle su sueldo, situación que también afectó a otros jugadores y funcionarios.

Ante esa situación el exatacante albo contó que el plantel reunía dinero para ayudar económicamente a los trabajadores del club que tampoco recibían sus remuneraciones.

Mouche además aseguró que, tras iniciar acciones legales contra el club, vivió episodios de intimidación. Según relató, durante el proceso judicial, dirigentes del equipo habrían enviado a integrantes de la Garra Blanca para presionarlo.

Finalmente, el trasandino contó como fue su salida de Colo Colo. "En un momento se estaba regulando el tema, como yo era el que iba a juicio a morir, a toda costa, fui uno de los últimos en cobrar. Yo no dije nada, me la banqué. No terminé con buena relación con los dirigentes, después con la gente sí, porque me fue bien y tengo un gran cariño por Colo Colo".

¿Cuándo jugó Mouche por Colo Colo?

El delantero jugó por el cacique 55 partidos en 2019 y 2020. En ese periodo registró ocho goles, 14 asistencias y un título de Copa Chile.