Representante de Esteban Andrada y Colo Colo: Surgió todo a través de Fernando Ortiz

Luciano Nicotra, representante del arquero Esteban Andrada, conversó con Cooperativa Deportes sobre los sondeos de Colo Colo por el jugador y detalló que el DT Fernando Ortiz fue el gran impulsor de los contactos, pese a que la portería no es la prioridad en el mercado de pases albo.

"El entrenador lo tuvo en Monterrey, lo conoce, sabe la clase de arquero que es y Esteban sabe la clase de persona que es Fernando Ortiz. Surgió todo por ahí, a través del entrenador", señaló.

"Se ve que Colo Colo necesitaba un arquero y bueno, el entrenador pasó el nombre de Esteban Andrada y vio la posibilidad de ver si se puede llevar al jugador. A mí me contactó una persona del entorno de Fernando a la cual yo le voy a hacer saber una vez que hable con el jugador, aunque ya sé lo que me va a decir, y la gente de Zaragoza", señaló.

"Nosotros somos gente de bien y no tenemos la idea de patear una puerta e irnos. Apelamos a que Zaragoza lo quiera dejar salir y a partir de ahí encaminaremos las cosas. Si Zaragoza dice que no tiene salida, ahí se cortó todo, no sólo con Colo Colo, sino que hay un montón de clubes que lo están llamando", agregó Nicotra.

El agente reiteró que Andrada tiene contrató a préstamo con Zaragoza hasta junio y además su pase pertenece a Monterrey hasta 2027: "Monterrey no tiene ningún problema en renegociar si aparece algún otro club. El problema es la salida de Zaragoza".

"El jugador a mí sí me pidió salir y sí le gustaba la posibilidad de ir a Colo Colo, ya que el 'Tano' Ortiz lo conoce, pero no depende de nosotros, depende absolutamente de Zaragoza. Esa es la realidad", expuso.