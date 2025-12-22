Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.4°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Esteban Andrada se acerca a Colo Colo: Su representante confirmó su interés por llegar a Macul

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El agente del futbolista reconoció que el arquero quiere venir al cuadro albo.

Esteban Andrada se acerca a Colo Colo: Su representante confirmó su interés por llegar a Macul
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El arquero argentino Esteban Andrada se transformó en opción de Colo Colo, tal como adelantó su representante, Luciano Nicotra, quien reconoció que el portero actualmente en Real Zaragoza, de la Segunda División española, tiene el interés de llegar a Macul.

"Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo, eso es lo que me ha dicho. Es cierto que ya hemos tenido contactos con el club chileno. Acaba de jugar su último partido con Zaragoza, antes del receso, club con el que tiene contrato hasta junio próximo", dijo el empresario argentino a La Tercera.

Según el matutino, la negociación no será fácil dado que Andrada deberá quedar libre del cuadro maño y sentarse a negociar con Monterrey, club dueño de su pase, para conseguir la cesión al equipo de Macul.

"Andrada tiene contrato con Monterrey hasta junio de 2027. Yo, esta semana, hablaré con Zaragoza para ver la posibilidad de su salida. Al menos en lo inmediato, el club español es el que tiene la última palabra", expresó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada