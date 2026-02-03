Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Sifup informó a Colo Colo ante la Inspección del Trabajo por "vulnerar derechos" de dos jugadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El sindicato acusó que Bryan Soto y Dylan Portilla fueron apartados de los entrenamientos del primer equipo.

Sifup informó a Colo Colo ante la Inspección del Trabajo por
No hay paz en el Estadio Monumental dado que a las complicaciones deportivas gatilladas por el amargo debut en el torneo (derrota por 3-1 ante Limache), los cuestionamientos al proceso de Fernando Ortiz y la demora en la llegada de refuerzos de jerarquía, ahora se suma un flanco reglamentario que complica a Colo Colo.

Este martes, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) alzó la voz para denunciar públicamente a la institución alba por el trato hacia los volantes Bryan Soto y Dylan Portilla. Ambos jugadores regresaron de sus respectivos préstamos, pero al no ser considerados por Ortiz para la temporada 2025, han estado entrenando de manera diferenciada.

A través de sus canales oficiales, el organismo gremial fue tajante: "Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional", señaló.

Desde el sindicato recordaron que la legislación vigente protege la integridad profesional de los deportistas, subrayando que "no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad".

