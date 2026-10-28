Tras el Balón de Oro: Vozinha retornó a los entrenamientos de Colo Colo

El arquero caboverdiano Vozinha se reintegró este miércoles a los entrenamientos de Colo Colo, incorporándose de inmediato a los trabajos del plantel con miras al inicio de la fecha 26 de la Liga de Primera.

A través de una publicación en redes sociales, el cuadro de Macul dio cuenta del regreso del guardameta a las órdenes de Fernando Ortiz, quien lo utilizó en el equipo estelar durante el ensayo para el partido de local con Universidad de Concepción este viernes a las 19:00 horas (22:00 GMT).

Vozinha aterrizó en Santiago tras asistir el pasado lunes a la gala del Balón de Oro en el London Palladium de Inglaterra, ceremonia donde finalizó en un histórico sexto casillero en las votaciones por el Trofeo Yashin que consagró al español Unai Simón.