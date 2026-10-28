Corte Suprema expulsó al polémico juez Daniel Urrutia del Poder Judicial

La Corte Suprema resolvió este miércoles remover al polémico juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de los procedimientos disciplinarios iniciados al amparo del artículo 80 de la Constitución.

La decisión forma parte de una serie de procesos que, con las últimas resoluciones, elevan a 18 el número de magistrados removidos.

Entre los antecedentes considerados en el caso de Urrutia se encuentran dos viajes al extranjero mientras se encontraba con licencia médica: uno a Costa Rica, en 2020, y otro a Ecuador, en 2022.

Según antecedentes publicados por La Tercera, estos hechos fueron considerados una falta grave a la probidad y un fundamento para concluir que su permanencia en la judicatura resultaba insostenible.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que el pleno "tomó hoy día resolución respecto de los cinco cuadernos de remoción abiertos respecto de miembros de la judicatura que habían quedado rezagados porque estuvieron suspendidos por orden del Tribunal Constitucional, al conocer de requerimientos de inconstitucionalidad planteados por estos jueces".

Según detalló, la jornada concluyó con la decisión de remover a tres integrantes de la judicatura y rechazar la remoción de otros dos, aunque evitó confirmar públicamente los nombres argumentando que "aún no están dictadas las sentencias".

"La Corte Suprema aplicó el artículo 80 de la Carta Fundamental", sostuvo Chevesich, quien defendió el desarrollo de los procedimientos y aseguró que se adoptaron medidas para resguardar el debido proceso.

En ese sentido, afirmó que se solicitaron informes a los jueces involucrados y a las respectivas cortes de apelaciones, se revisaron sus hojas de vida y se realizaron audiencias públicas en las que pudieron presentar sus argumentos personalmente o mediante sus abogados.

Defensa acusa "pasada de cuenta" y anuncia nuevas acciones legales

El abogado defensor de Urrutia, Carlos Quezada, cuestionó duramente la decisión y anunció que continuarán recurriendo a las vías legales disponibles para intentar revertirla.

"Creemos sinceramente que es un tremendo error. Es una pasada de cuenta por cosas que no tenían relación alguna con esto", afirmó jurista.

"No nos queda más que seguir con las acciones legales que tengamos. Las vamos a ejercer todas", agregó.

Quezada cuestionó la imparcialidad de la votación y sostuvo que "al menos hay tres ministros en esta causa que tienen la calidad de imputados en causas donde Daniel Urrutia es imputado y que igualmente votaron, rechazando inhabilitarse. Por lo tanto, creo que eso deja claro cómo venía la mano en este pleno".

La controversia también se relaciona con un recurso presentado previamente por la defensa para solicitar la nulidad de la votación, bajo el argumento de que no se habría respetado el orden establecido en el Código Orgánico de Tribunales.

Chevesich precisó que el pleno convocado para este miércoles tenía como único objetivo concluir los procedimientos pendientes y que la presentación de Urrutia será "materia de un tribunal ordinario que va a ser convocado en su oportunidad".