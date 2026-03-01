Síguenos:
Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vecinos responsabilizaron a barristas de Colo Colo por incendio en el centro de Quilpué

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En diversos registros se puede ver el lanzamiento de fuegos artificiales.

Vecinos responsabilizaron a barristas de Colo Colo por incendio en el centro de Quilpué
 Captura
Vecinos y testigos apuntaron directamente a barristas de Colo Colo como responsables de haber originado el incendio estructural en el centro de Quilpué. Diversos registros audiovisuales viralizados muestran cómo un grupo de hinchas albos lanzó fuegos artificiales y bengalas en plena vía pública, minutos antes de que se declarara el siniestro.

El fuego se inició durante la tarde de este domingo 1 de marzo en la intersección de Avenida Los Carreras con calle Serrano, en el corazón comercial de la comuna.

Minutos previos al inicio del incendio, se observó una camioneta con hinchas de Colo Colo exhibiendo banderas del club y emanando humo negro, presuntamente de pirotecnia o bengalas, lo que generó sospechas inmediatas entre los residentes del sector.

En portada