A cuatro días de la vuelta a clases, Mineduc adeuda pago de subvenciones a sostenedores

A cuatro días de que comience el año escolar, sostenedores acusan que el Ministerio de Educación (Mineduc) aún les adeuda pagos de subvenciones, lo que, de prolongarse -alertan-, afectaría a programas pedagógicos y proyectos complementarios.

De acuerdo con El Mercurio, la cartera les ha transferido menos recursos de los acordados en distintos ítems previsionales, de reajuste, municipales y bonos, lo que se suma al 26% que les fue rebajado de la subvención de mantenimiento; monto que tampoco ha sido regularizado todavía y que tensiona la ejecución de obras de verano y compromisos con proveedores.

Asimismo, también está la falta de transferencias del incremento aprobado en 2025 para compensar el alza de cotizaciones derivada de la reforma previsional; y la no aplicación del reajuste anual de las subvenciones vinculado al acuerdo del sector público.

Por último, destaca el no pago de dos bonos -uno especial y otro de vacaciones-, que constituyen las remuneraciones directas del personal. Según los sostenedores, debieron transferirse en febrero, pero aún no ocurre.

Mineduc entrante "en alerta": Acusa falta de transparencia de la cartera

Según el diario citado, fuentes cercanas al Mineduc entrante afirmaron que la situación los tiene "en alerta" y apuntaron a una presunta falta de transparencia de la cartera, que -aseguran- no ahondó en los problemas referidos durante las reuniones bilaterales sostenidas.

Desde los sostenedores, el gerente general de la SIP Red de Colegios, Santiago Blanco, dijo a El Mercurio que "esto es un incumplimiento, por ley tiene que darse (los pagos). Estoy desde 2009 y nunca nos había pasado algo así".

"La menor recaudación a la fecha, entre enero y febrero, para nosotros ya está sumando 780 millones de pesos. Es una cifra que, para una institución como la SIP (sostenedora de 17 colegios y 23 mil estudiantes), y para la mayoría de las instituciones que funcionamos en un 98,5% con subvenciones estatales, es de verdad muy grave", alertó.

En la misma línea, Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), señaló al vespertino que siguen "recibiendo quejas de los presidentes regionales" y que el hecho "es inédito", ya que no recuerdan "que no se hubieran pagado estos recursos antes".

De acuerdo con la autoridad, el Mineduc justificó el retraso de los pagos "con la incorporación de muchos SLEP al sistema; entonces el programa computacional, el software que hace estos cálculos, cometió algunas situaciones que llevaron a esto".

En tanto, la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep) manifestó que "para Hacienda no son los alumnos los que están primero en la fila"; mientras que a la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile (Confepa) le "llama la atención que un Gobierno que tenía como bandera de lucha la educación, al final de su mandato abandonó realmente a los colegios".

Mineduc responde

El Ministerio de Educación contestó a El Mercurio que "dado que la ley que regula estos bonos fue publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero, se generó un retraso en la tramitación de las distintas gestiones administrativas para la ejecución de los pagos".

"Los recursos serán transferidos una vez que finalicen los procesos administrativos correpsondientes, lo que actualmente se encuentran en la Dirección de Presupuestos (Dipres) o en la Contraloría General de la República", añade el escrito.

Los pagos adeudados inicialmente fueron justificados por "restricciones presupuestarias", de acuerdo a lo que comunicó la cartera por correo a los sostenedores a inicios de este mes.