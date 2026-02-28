El expresidente Bill Clinton (1993-2001) aseguró que accedió a testificar en las investigación del Congreso sobre el caso del pederasta y magnate Jeffrey Epstein porque cree que "ningún presidente, especialmente los presidentes, están por encima de la ley" y para contribuir a un mundo en el que "podamos encontrar la justicia y la verdad, por encima de la urgencia partidista de apuntarnos tantos y crear un espectáculo".

El otrora mandatario hizo estas declaraciones en una grabación difundida después de comparecer, a puerta cerrada y durante más de seis horas, ante un comité especial que indaga los crímenes de Epstein, en una sesión celebrada cerca de su residencia en Nueva York. Clinton dijo que la otra razón por la que testificó es para dar justicia y para que se cierren las heridas de las víctimas del delincuente sexual con el que mantuvo una relación de cercanía, compartiendo viajes y otros encuentros.

"Has estado esperando ambas cosas durante demasiado tiempo. Aunque mi breve cercanía con Epstein terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz y aunque nunca fui testigo, durante nuestras limitadas interacciones, de ninguna indicación de los que estaba pasando, ofrecí lo poco que sé con la esperanza de que ayude a prevenir a que algo como eso vuelva a pasar", dijo en su mensaje grabado, similar al que leyó al inicio de su comparecencia.

"Nada de lo que vi (en su tiempo con Epstein) me hizo pararme en seco. Estamos aquí hoy porque Epstein lo ocultó a todo el mundo muy bien durante mucho tiempo", aseguró el expresidente, que reiteró que dejó de verse con Epstein "mucho antes" de que en 2008 se hiciera público un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de prostitución de menores.

"Cuando el video de mi testimonio de hoy se haga público, espero que motive a todos a ir frente al Congreso y decir lo que sabían. También espero que motive al Departamento de Justicia a publicar finalmente todos los archivos y asegurarse de que esto no vuelve a suceder", concluyó el exmandatario.

