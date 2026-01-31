Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Colo Colo descontó ante Limache con gol de Maximiliano Romero
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los albos pudieron recortar distancia en el tramo final del encuentro.
Colo Colo encontró el descuento ante Deportes Limache en el tramo final del partido de la primera fecha de la Liga 2026, con una jugada colectiva que terminó con asistencia de Claudio Aquino a Maximiliano Romero (83').
Revisa el gol de Colo Colo: