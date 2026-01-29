Un tenso cruce protagonizó el arquitecto y urbanista Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda del gobierno de José Antonio Kast, durante una actividad pública sobre reconstrucción, al enfrentar a un académico de la Universidad del Biobío (UBB) por la paralización de proyectos habitacionales debido a objeciones ambientales.

El intercambio se produjo luego de que el académico acusara que las detenciones de iniciativas no responden al uso del estado de catástrofe, sino a la protección de fauna y flora, lo que fue rechazado de forma tajante por Poduje.

"Si ustedes le dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a ir a juicio", advirtió el futuro ministro, agregando que existen equipos jurídicos preparados para defender los proyectos de reconstrucción.

LEER ARTICULO COMPLETO