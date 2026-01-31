Desbordes y vehículos arrastrados: violento pulso de lluvia estival causa estragos en la RM

Varios automóviles y buses de la locomoción colectiva fueron arrastrados por la fuerza del agua en Camino a Melipilla durante la tarde de este sábado, dejando registros impactantes de una vía que se volvió completamente intransitable.

El fenómeno, marcado por una lluvia de intensidad extrema en un corto periodo de tiempo, transformó las calles de la comuna de Maipú en verdaderos ríos.

Conductores se vieron obligados a abandonar sus vehículos o quedaron atrapados ante el avance del caudal, en una emergencia que escaló rápidamente debido a la caída de granizos, truenos y relámpagos que sorprendieron a la capital en pleno verano.

La crítica situación en el sector surponiente se originó principalmente por el desborde del Canal Santa Marta. Aunque este cauce suele colapsar durante los inviernos, esta vez la emergencia se produjo fuera de temporada, superando toda capacidad de drenaje.

Según los reportes desde terreno, el sector de El Abrazo en Maipú también sufrió inundaciones severas, afectando a barrios residenciales que no estaban preparados para un evento de estas características.

De manera simultánea, en el sector oriente de la ciudad, la activación de la Quebrada Honda, en calle Las Condesas, sector San Carlos de Apoquindo, dejó ocho viviendas anegadas y diversas calles con presencia de barro y rocas, según informó Senapred.

Deslizamientos de tierra en Camino a Farellones

Hacia la zona cordillerana de Lo Barnechea, la situación tomó un cariz aún más peligroso debido a las remociones en masa. Un deslizamiento de tierra de gran magnitud se registró en el kilómetro 5,5 del Camino a Farellones, específicamente en el sector de Puente Ñilhue.

Senapred comunicó que tres personas fueron rescatadas luego de quedar atrapadas en sus vehículos (dos). Asimismo, reportó -de manera preliminar- 15 viviendas y 90 personas aisladas.

En San José de Maipo, la activación de quebrada en el kilómetro 6 del camino Los Maitenes no dejó afectación a personas, de acuerdo con Senapred.

Más de 27.000 hogares sin luz en la Región Metropolitana: Padre Hurtado y El Monte lideran las cifras de afectados

Un balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), emitido a las 21:00 horas de este sábado, reveló que un total de 27.507 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

La crisis de suministro se concentra con mayor fuerza en la zona surponiente, siendo la comuna de Padre Hurtado la más damnificada con 7.346 hogares a oscuras, seguida por El Monte con 4.104 y Calera de Tango con 3.774 afectados.

Estas tres localidades concentran casi el 55% de la interrupción total de la región, evidenciando la fragilidad de la red ante las intensas precipitaciones y ráfagas de viento registradas durante la jornada.

El resto de la capital también presenta complicaciones importantes, destacando comunas como Lo Prado (2.149), San Bernardo (2.125) y Talagante (1.914) con cifras que superan los 1.500 cortes activos.

En contraste, sectores como Conchalí, Pudahuel y Quilicura reportan los niveles más bajos de afectación, con menos de 50 clientes sin servicio cada una.