Justo tras su debut: Felipe Loyola se quedó sin técnico en Pisa

Pisa, club que tuvo el reciente debut del chileno Felipe Loyola, destituyó este domingo a Alberto Gilardino del cargo de entrenador del primer equipo tras la derrota ante Sassuolo que los ubicó penúltimos en la tabla de la Serie A.

A través de un comunicado, el elenco del volante nacional expresó: "Nuestro más sincero agradecimiento a Alberto y a todo el personal que lo acompaña por todo lo que han podido aportar al club, al equipo y a la afición 'nerazzurra' en los últimos meses".

Gilardino, quien se coronó campeón del mundo con Italia en 2006, dejó al equipo decimonoveno con 14 puntos y apenas una victoria en 23 fechas de lo que va en la liga italiana, sumado a once empates y once derrotas.

Buscando alcanzar la salvación que es marcada por Lecce con 18 unidades en el decimoséptimo lugar, Pisa tiene en el horizonte a entrenadores como Marco Giampaolo, quien en el pasado dirigió a equipos como AC Milan o Sampdoria.

El próximo encuentro para el elenco de Loyola será ante un Hellas Verona que marcha como colista con el mismo puntaje, pero con peor diferencia de gol. El encuentro se jugará el 6 de febrero en el Stadio "Marcantonio Bentegodi".