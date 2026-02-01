Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] La tensa reacción de Vidal tras los insultos de hinchas de Colo Colo en el partido con Limache

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "King" respondió a los fanáticos que los increparon por la derrota.

[VIDEO] La tensa reacción de Vidal tras los insultos de hinchas de Colo Colo en el partido con Limache
Colo Colo perdió ante Deportes Limache en su estreno en la Liga de Primera y en redes sociales se viralizó un tenso momento que protagonizó Arturo Vidal, referente de los albos, con los hinchas molestos por el resultado en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

Tras el primer tiempo, cuando el marcador estaba 3-0 abajo para los locales, el equipo iba rumbo a camarines cuando un grupo de hinchas empezó a insultar a los jugadores de Colo Colo por el negativo resultado.

La mayoría de los jugadores pasaron en silencio, pero fue solo Vidal quien reaccionó y encaró con escuetas palabras y gestos a los insultos de los barristas.

Las + leídas
