Villagra: Jugar con Vidal es impecable, es un líder positivo y te da seguridad

Jonathan Villagra, defensor central de Colo Colo, se puso frente a los micrófonos para repasar al equipo rumbo a su próximo partido en la Liga de Primera y destacó a Arturo Vidal, tras sumarse a una línea defensiva que se ha ido consolidando con el correr de los partidos.

"Jugar con Arturo, que yo siempre lo vi desde la tele; impecable. Te da seguridad, te ordena, es un líder positivo y la verdad, jugar ahí, sentirlo que está al lado, te sientes seguro", señaló en conferencia de prensa.

"Con Joaquín (Sosa) igual, y también el que toque. Esté el que esté, tenemos que rendir y estar al mil. Estamos acá en Colo ,así que se nos exige ganar todos los partidos, jugar bien. Vamos fin de semana a fin de semana a buscar eso", añadió.

Respecto a la evolución de la zaga alba luego del doloroso 3-1 a manos de Deportes Limache en el debut, Villagra expresó: "La verdad nos costó el primer partido, creo que hemos trabajado, hemos asumido todo, mejorado a como se nos vio la primera fecha y nos hemos ido complementando de la mejor manera.

"Nos toque con quien nos toque de compañero al lado, queremos siempre ganar, ser los mejores y que se nos vea bien a la parte de atrás", expuso.

El central también destacó a Fernando Ortiz como un "gran entrenador", que "me ha dado la confianza y nos ha dado la confianza también a todo el equipo. Quizás algún otro o a mí me ha tocado un poco estar más bajo en algún partido, él siempre los banca a todos, te da la confianza y al que viene, hay que romperla".

Respecto al duelo con Huachipato del lunes 16 de marzo (20:30), Villagra indicó que "va a ser un rival difícil, como cada rival que viene acá (al Monumental). Vamos a salir a proponer nuestro juego. Jugamos de local con nuestra gente, entonces lo principal es salir a ganar, que se nos vea bien y que la gente disfrute".