Alcalde de Puerto Varas clama por más seguridad: Sólo hay dos patrullas en la noche para 60 mil habitantes

El alcalde de Puerto Varas (Región de Los Lagos), Tomás Gárate, aseguró este jueves que el ataque a tiros que dejó a un carabinero con muerte cerebral es una señal evidente de la "nueva realidad" delictual que vive el país y advirtió que ninguna "comuna está exenta de la crisis de seguridad".

"Nos llama profundamente la atención que de un procedimiento de baja complejidad, como es el consumo de alcohol en la vía pública, escaló inmediatamente a una balacera a sangre fría. Eso es algo sin precedentes en nuestra comuna", manifestó el jefe comunal en conversación con El Diario de Cooperativa.

Gárate explicó que, si bien Puerto Varas había logrado disminuir las tasas de delitos violentos desde hace dos años gracias a un trabajo en conjunto con Carabineros y la PDI, en los "últimos cuatro meses hemos sufrido una escalada de delitos violentos y eso nos tiene con las máximas alertas, doblando nuestros esfuerzos de todas las instituciones para poder atajarlo".

"Hay un sector de la comuna que está muy desprotegido, que es el sector de Puerto Chico, que rogamos por una subcomisaría o algún tipo de destacamento para que así podamos tener un mayor control territorial. Porque lo que ejemplifica este caso (del carabinero herido) es que ninguna comuna en Chile está exenta de la crisis de seguridad que estamos enfrentando", enfatizó.

Solo dos patrullas durante la noche

El alcalde también apuntó a la falta de personal policial para su comuna: "Hace poquitito inauguramos un cuartel nuevo de la PDI, pero no tiene los funcionarios suficientes para que opere. A veces nos concentramos mucho en la infraestructura, pero no en el equipo necesario", reprochó.

"Lo ejemplifico con un dato lapidario: la comuna tiene 60.000 habitantes y en las noches Carabineros enfrenta el orden público con dos patrullas disponibles", denunció.