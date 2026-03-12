Movilh alerta que ataque a Rojas Vade puede ser "un crimen de odio con razones políticas"

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó este lunes a la Unidad de Género del Ministerio Público intervenir en la investigación del ataque sufrido durante la madrugada por el exintegrante de la Convención Rodrigo Rojas Vade, quien permanece en riesgo vital.

"Expresamos nuestra preocupación porque, de acuerdo a los primeros antecedentes, se trataría de un crimen de odio que podría estar relacionado con razones políticas, y especialmente porque en diversos espacios Rojas Vade fue presentado y destacado por ser una de las ocho personas abiertamente LGBTIQ+ que fueron electas para integrar la Convención Constitucional", señaló la organización en un comunicado.

El Movilh añadió que, si bien nunca tuvo contacto directo con el exconvencional, el hecho de que haya sido presentado como una persona LGBTIQ+, sumado al modus operandi del ataque, vuelve necesario que la Fiscalía investigue lo ocurrido con perspectiva de género y que se analicen todas las aristas del caso.

"Podríamos estar en presencia de grupos estructurados para atacar personas, lo cual sería especialmente gravísimo", advirtió la organización.

Según los antecedentes disponibles, Rojas Vade fue encontrado gravemente herido alrededor de las 00:10 horas detrás de un vehículo en la caletera de la Ruta 78, a la altura del kilómetro 59 en dirección al poniente, en la comuna de Melipilla.

Asimismo, de acuerdo con The Clinic, tenía rayado en sus brazos las frases "No + zurdos" y "Viva Kast", y fue rociado con bencina.

Actualmente, el exconvencional constituyente se encuentra en riesgo vital y con coma inducido en el Hospital San Juan de Dios.

"Expresamos nuestra solidaridad a los seres queridos de Rojas Vade ante este difícil momento, del cual esperamos que el exconvencional se recupere", concluyó el Movilh.