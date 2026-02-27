Síguenos:
Deportes | Fútbol | Conference League

Los cruces para los octavos de final de la Conference League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La UEFA realizó el sorteo para su tercer torneo continental.

Los cruces para los octavos de final de la Conference League
Este viernes la UEFA realizó el sorteo de los octavos de final de la Conference League, definiendo así los cruces de los 16 equipos que clasificaron a esta ronda.

Entre los equipos que destacan en la competición se encuentran Crystal Palace de Inglaterra y Fiorentina de Italia.

Los duelos de ida serán en la semana del 12 de marzo, mientras las revanchas tendrán lugar siete días después.

Revisa los partidos de los octavos de final de la Conference League:

  • Lech Poznan (POL) vs. Shakhtar Donetsk (UKR)
  • AZ Alkmaar (NED) vs. Sparta de Praga (CZE)
  • Crystal Palace (ING) vs. AEK Larnaca (CYP)
  • Fiorentina (ITA) vs. Raków (POL)
  • Samsunspor (TUR) vs. Rayo Vallecano (ESP)
  • Celje (SVN) vs. AEK de Atenas (GRE)
  • Sigma Olomouc (CZE) vs. Mainz (ALE)
  • Rijeka (CRO) vs. RC Estrasburgo (FRA)

