Alejandro Domínguez quiere a los 10 países de la Conmebol en el Mundial 2030

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez se refirió a los cupos de la Conmebol para el Mundial 2030: "Queremos tener a los 10 países dentro de la competición".

Domínguez también dijo que las copas del mundo crecerían en calidad si los 10 países de Conmebol contaran con pasajes directos.

En este sentido, recordó que Conmebol persigue que el Mundial de 2030 se juegue con 64 selecciones, un extremo que podría incrementar los cupos sudamericanos a la máxima cita del balompié.

Además dijo este lunes que es "apenas" justo que la región disponga de 6,5 plazas para el Mundial 2026, tras apuntar que las eliminatorias de la zona son "las más igualitarias y competitivas" del mundo.

"Estamos contentos porque es la primera vez que Sudamérica tiene seis cupos y medio, eso a nosotros apenas nos parece justo", dijo Domínguez a periodistas tras la firma de un memorando de entendimiento entre la Conmebol en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay.

"El mundo es testigo de que las eliminatorias y clasificatorias a un mundial, las más difíciles del mundo, se juegan en Sudamérica. Las más igualitarias, más competitivas, se juegan en Sudamérica", añadió.

El pasado 13 de noviembre, el seleccionador de Italia, Genaro Gattuso, manifestó que se deben "revisar los criterios" de clasificación al Mundial, tras criticar que en el caso de Sudamérica pasan de forma directa seis equipos de 10, y un séptimo puede jugar la repesca, según medios de comunicación que se hicieron eco de esas declaraciones.

Gattuso se pronunció de este modo previo a la victoria de Italia por 0-2 ante Moldavia en las eliminatorias europeas, un resultado que no les alcanzó para sellar su pase directo al Mundial de 2026, por lo que la Azzurra deberá disputar el repechaje.

En total, 54 selecciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pelean 16 plazas para el Mundial de 2026, 12 de ellas directas, y cuatro por vía de los 'playoffs'.