Conmebol y UEFA esperan decidir la sede de la Finalissima la próxima semana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la UEFA esperan decidir la sede de la Finalissima entre Argentina y España la próxima semana, debido al conflicto en Medio Oriente.

"La Conmebol confirmó esta jornada con sus pares de la UEFA que podrían tener definiciones sobre la Finalissima la próxima semana", dijo una fuente del rector del fútbol sudamericano a la Agencia EFE.

El encuentro debía jugarse en el Estadio Icónico de Lusail, pero la Asociación de Fútbol de Catar anunció el pasado domingo en un comunicado la suspensión de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona, causada por el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Aunque el comunicado no se refiere expresamente al duelo entre la Roja y la Albiceleste, está latente el riesgo de que este se dispute finalmente en una sede distinta al estadio en el que el conjunto de Lionel Scaloni se coronó campeón mundial en 2022.

En este sentido, el entrenador español, Luis de la Fuente, dijo el pasado lunes que si la Finalissima no puede disputarse en Catar por el conflicto bélico en Medio Oriente lo mejor sería "buscar una nueva sede".

"Se está hablando y negociando, la mejor solución sería buscar una nueva sede si es posible, pero lo primero es parar el conflicto para recuperar la normalidad", destacó De la Fuente a Radio Nacional de España.

Asimismo, señaló que el cambio de sede no supondría una gran alteración porque la logística "es la misma", menos el desplazamiento.

La selección argentina, que en 2022 venció 3-0 a Italia, es la actual campeona de la Finalissima o Copa de Campeones Conmebol-UEFA, un torneo que tuvo como antecedente la Copa Artemio Franchi, que ganó Francia a Uruguay en 1985 y la Albiceleste a Dinamarca en 1993.