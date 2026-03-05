Camila Vallejo: Nosotros nos vamos, pero la ciudadanía tiene que estar activa y vigilante

La ministra vocera del Gobierno saliente, Camila Vallejo, llamó en Cooperativa a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil a "estar atentas y vigilantes" ante el avance de proyectos de ley "dañinos y peligrosos", como el que propone el arresto domiciliario "humanitario" para presos mayores de 70 años.

La controversial iniciativa, que fue enviada a comisión tras lograr una estrecha aprobación con 23 votos contra 22 en el Senado, generó amplia indignación entre la centroizquierda y el Gobierno, que acusa que puede beneficiar a internos condenados por delitos de alta gravedad como violación o abuso sexual infantil, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.

"Este proyecto es muy dañino y muy peligroso. Venimos advirtiendo hace meses que algunos parlamentarios (de derecha) estaban empujándolo y que busca abrirle las puertas de las cárceles a criminales peligrosos. Hablo de líderes del crimen organizado, el psicópata de Alto Hospicio... no solamente los criminales de lesa humanidad como Miguel Krassnoff", dijo Vallejo a Lo Que Queda Del Día.

"Es una iniciativa que no puede ser aprobada; o sea, no es simplemente que se pueda modificar o perfeccionar, sino que bajo ningún punto de vista Chile necesita que se avance en tal nivel de impunidad y de riesgo para la seguridad de las personas. ¿Qué le podemos decir nosotros a las víctimas o a los familiares de una víctima (de estos delitos)?", cuestionó la saliente ministra vocera.

La ciudadanía "tiene que estar atenta y vigilante ante sus parlamentarios"

"Por eso, yo creo que la futura oposición o el progresismo tiene una tarea muy importante de mantenerse articulada, coordinada y unida para evitar que proyectos como este avancen. Pero también (ese rol lo tiene) la ciudadanía", sostuvo la exparlamentaria comunista.

La gente "no puede depositar solo su acción política en una votación de urna cada cuatro años. Tiene que estar atenta a cómo trabajan sus parlamentarios, qué iniciativas aprueban, qué iniciativas promueven... nosotros nos vamos el 11 de marzo, pero esta legislación puede seguir avanzando y, por eso, la ciudadanía tiene que estar vigilante", emplazó la saliente ministra vocera de Gobierno.

También apuntó a "las asociaciones, las agrupaciones de víctimas de delitos, que tanto abogaron -por ejemplo- para que tuviéramos una Defensoría de las Víctimas (...). Es importante que ellas y la sociedad civil organizada jueguen un rol, porque la democracia no se construye solo con los parlamentarios y los partidos, sino que también con la ciudadanía activa para que este tipo de proyectos no vean la luz", aseveró Vallejo.

"No entiendo cómo le ponen el pie en el acelerador", en desmedro de Sala Cuna Universal

La líder de la Segegob también arremetió contra la derecha, que "no ha visto mucho espacio" de su parte para despachar el proyecto de ley de Sala Cuna Universal -como abogaba el Presidente Boric-, y que en su lugar "pongan el pie en el acelerador" al discutir el arresto domiciliario "humanitario".

"Todos han dicho que es un desafío aumentar la tasa de natalidad en nuestro país, que es baja. Y para poder enfrentar eso se requieren varios cambios estructurales y, uno de ellos, por cierto, es que garanticemos el derecho a Sala Cuna para padres y madres", indicó.

"Creo que ahí hay unos temas que son para nosotros urgentes y que no he visto mucho espacio por parte de la oposición de querer aprobarlo. Ya estamos en la recta final y, sin embargo, le hemos visto mucha urgencia al proyecto de conmutación de penas a criminales de lesa humanidad. Yo eso tampoco me lo explico", criticó Vallejo.

"¿Cómo es posible que los parlamentarios de derecha no quieran avanzar en el trámite del proyecto de Sala Cuna, pero le pongan el pie en el acelerador a este proyecto de cumplimiento de pena alternativa para personas que están condenadas en las cárceles y que podría dejar libres a alrededor de 12 mil personas privadas de libertad, incluyendo más de 300 criminales homicidas, femicidas y más de 300 también criminales de lesa humanidad?", cerró.