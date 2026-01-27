[VIDEO] ¿Qué tal? "Chiqui" Tapia fue premiado con una estatua de sí mismo

El lunes 26 de enero se conmemoraron 10 años en el cargo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, con la participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y dirigentes de las asociaciones de fútbol sudamericanas.

Entre los últimos, destacó la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, quien fue parte de la celebración realizada en Asunción, Paraguay.

Por lo anterior "Chiqui" Tapia dio a conocer en sus redes sociales la estatua de su propia figura, obsequiada por Alejandro Domínguez y Conmebol.