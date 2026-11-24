Este martes, Coquimbo Unido y Unión La Calera definen en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" al último clasificado a semifinales de la Copa Chile, donde el conjunto "pirata" llega con una ventaja de 2-0 en la ida para acercarse a la ronda donde espera Universidad de Chile.

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Coquimbo Unido 1-1 Unión La Calera, Finalizado. (Ida: 2-0) Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

0-1: 40' Matías Campos López (ULC); 1-1: 70' Facundo Pons, de penal (COQ)