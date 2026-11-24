El senador Juan Luis Castro (PS) ofreció este martes disculpas públicas a Fidel Espinoza (PS) y a Ximena Órdenes (ind.-PPD) tras el escándalo derivado del denominado Caso Firmas.

La controversia se detonó luego de que Castro, en su condición de coordinador parlamentario, tramitara sin autorización la anulación de los permisos constitucionales de ambos senadores mientras se encontraban en el extranjero como parte de la comitiva oficial de la gira presidencial por Asia, maniobra orientada a incidir en las mayorías requeridas para aprobar los artículos sobre endeudamiento público del Presupuesto 2027.

La situación abrió un escenario de posturas contrapuestas en el Congreso: mientras Espinoza ratificó su respaldo a la continuidad del legislador al mando del comité Socialismo Democrático-Partido Liberal, Órdenes y la bancada del PPD endurecieron el tono exigiendo su renuncia a la jefatura de bancada.

Respaldo de Espinoza frente y la fractura con Órdenes

A través de su cuenta en la red social X, el senador Castro expresó sus "sinceras disculpas al senador Fidel Espinoza", agradeciendo al mismo tiempo "su comprensión y el respaldo que ha manifestado a mi labor como jefe de comité y parlamentario".

Este pronunciamiento consolidó una postura divergente al interior de la alianza: mientras Espinoza optó por validar el liderazgo de Castro y amortiguar el impacto sobre la coordinación del bloque, la contraparte parlamentaria agudizó sus reparos éticos y de gobernabilidad interna.

"Quiero reiterar públicamente mis sinceras disculpas a la senadora Ximena Órdenes, tal como se las expresé personalmente esta mañana. Comprendo su molestia y lamento lo ocurrido con el retiro y la posterior restitución de su permiso constitucional", puntualizó el legislador.

Asimismo, dijo tener "por ella un profundo respeto y consideración, tanto en lo personal como en su calidad de senadora de la República".

Durante esta jornada, Órdenes cuestionó el actuar de Castro y afirmó que "entiendo el ejercicio de la política, en una situación como esa, si yo fuera jefa de bancada, hubiera dado un paso al costado".