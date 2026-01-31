Puerto Montt y Temuco sellaron un empate en la primera fecha de la Copa Chile

En un partido válido por la primera fecha de la Copa Chile 2026 Deportes Puerto Montt y Deportes Temuco igualaron 1-1 en el Estadio Chinquihue este sábado.

El local se puso en ventaja con la anotación de Juan Jaime (44'), mientras que en la visita descontó Sebastián Campos (47').

Con este resultado, los equipos repartieron puntos por el Grupo H, que comparten con Deportes Concepción y Huachipato.

Temuco y Puerto Montt volverán a verse las caras la próxima semana, esta vez en el "Germán Becker", el sábado 7 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT), por la segunda fecha del Grupo H.