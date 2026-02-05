Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

¿Qué partidos se transmitirán por TV en la segunda fecha de la Copa Chile?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escasa cobertura televisiva dejó a pocos partidos dentro de la grilla programática.

¿Qué partidos se transmitirán por TV en la segunda fecha de la Copa Chile?
 Carlos Parra - ANFP (Archivo)
La Copa Chile se alista para el desarrollo de su segunda fecha grupal este fin de semana, que al igual que la jornada inaugural iniciará exclusivamente con equipos del Ascenso, para luego ponerse al día con los conjuntos de la Liga de Primera.

El certamen es víctima de una pobre cobertura televisiva y, tal como pasó en la Fecha 1, apenas dos de los ocho partidos serán transmitidos por la señal "del fútbol chileno".

TNT Sports Básico emitirá el duelo entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe del sábado 7 de febrero a las 19:00 horas en el "Elías Figueroa", tras un 2-1 a favor de los aconcagüinos en el choque anterior.

El domingo 8, en la misma señal e igual horario, estará el Cobreloa vs. Deportes Antofagasta en Calama. El debut entre ambos terminó 2-1 a favor de los "Pumas".

Los referidos encuentros también estarán disponibles en la plataforma de streaming HBO Max.

